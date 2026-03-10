Aggiornamento GPS 2026 | come si valuta il servizio il concorso ordinario la laurea RISPOSTE AI QUESITI

Entro questa settimana, è possibile presentare la domanda per le graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202628. Si tratta di un passaggio fondamentale per chi intende partecipare al concorso ordinario e ottenere eventuali incarichi di insegnamento. L’aggiornamento del sistema GPS 2026 riguarda anche la valutazione del servizio e il percorso di laurea, elementi che influiranno sulle graduatorie.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202628: ultima settimana utile per la presentazione della domanda. Sonia Cannas risponde ai quesiti dei nostri utenti: servizio di insegnamento e altri titoli al centro del focus di ieri 9 marzo. Valutazione del servizio sulle classi accorpate per le GPS: i chiarimenti ufficiali del Ministero dell'istruzioneIl Ministero dell'istruzione, tramite le FAQ ufficiali sulle graduatorie GPS 2026 2028, ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione del servizio svolto sulle classi accorpate.