Affari tuoi Gaetano povero cristo | la sorella spacca lo studio

Durante una puntata di Affari tuoi, il concorrente Gaetano, un uomo siciliano di Palermo, ha ricevuto commenti poco favorevoli dai telespettatori. La sorella Rita, presente in studio, ha interrotto più volte l’andamento del gioco, arrivando a spaccare lo studio. La trasmissione è stata definita come la più sfortunata di sempre, suscitando molte reazioni tra il pubblico.

La puntata più sfortunata di sempre di Affari tuoi? Ne sono abbastanza convinti, i telespettatori del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino e il merito, se così si può dire, è del povero Gaetano, pacchista siciliano da Palermo accompagnato in studio dalla sorella Rita. "L'unico concorrente che ha chiamato tutti i rossi", scrive un appassionato su X, commentando in tempo reale. "Una partita così non si vedeva dai tempi di Momo (perché poverino la sua partita sarà sempre usata come metro di paragone)", "Che partita del c***zo", "Prima puntata della storia in cui potremmo non vedere né Gennarino né la Ballerina né...