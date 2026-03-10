Un breve video pubblicato sui social ufficiali della Rai ha suscitato polemiche riguardo a Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino in onda su Rai 1 in prima serata. Il contenuto del video includeva un post ammiccante su Martina Miliddi, che ha generato reazioni e discussioni tra gli utenti online. La Rai si è trovata al centro di una critica pubblica a causa di questa scelta comunicativa.

Un breve video pubblicato sui social ufficiali della Rai ha acceso una polemica intorno ad Affari Tuoi, il game show dell’access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Protagonista della clip era la ballerina Martina Miliddi, ma a far discutere è stata soprattutto la didascalia scelta per accompagnare il post, giudicata da molti utenti troppo allusiva. Nel giro di poche ore il contenuto è stato cancellato, mentre sui social si è aperto un acceso dibattito sul ruolo delle ballerine nei programmi televisivi. Il post che ha fatto esplodere la polemica. La vicenda nasce quando sull’ account Instagram ufficiale della Rai viene pubblicata una clip tratta da una puntata di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Affari Tuoi e il post ammiccante su Martina Miliddi, lo scivolone che imbarazza la Rai

Articoli correlati

Affari Tuoi, la Rai rimuove il post “piccante” su Martina Miliddi: gaffe dopo l’8 marzoAffari Tuoi è una delle trasmissioni più viste in Italia ed è dunque normale che si ritrovi spesso sotto analisi.

“Vergognatevi”. Affari Tuoi nella bufera: Rai cancella il post su Martina Miliddi dopo la frase shockIl panorama televisivo italiano si trova nuovamente al centro di un acceso dibattito mediatico a causa di una gestione social ritenuta inappropriata...

Affari Tuoi, Martina Miliddi: Chi E' La Spalla Di Stefano De Martino!

Una raccolta di contenuti su Affari Tuoi

Temi più discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Don Matteo vince la prima serata, tra 'Affari Tuoi' e 'La Ruota' è testa a testa; Affari tuoi, De Martino rimpiazza Herbert Ballerina con un altro comico. Poi il disastro finale: Me ne vado; Ad Affari Tuoi è il turno di Susanna: da Montesilvano alla sfida col dottore.

«Può urtare il vostro apparato cardiorespiratorio»: la Rai rimuove il post social sulla ballerina di Affari tuoiIl 9 marzo la Rai pubblica su Instagram la clip di un balletto di Martina Miliddi. La didascalia: immagini che «potrebbero urtare la vostra sensibilità». Dopo qualche ora l’azienda toglie il post ... editorialedomani.it

Affari Tuoi, Martina Miliddi provoca Stefano De Martino: i gossip dopo il balletto sexyDopo la lunga pausa sanremese, Affari Tuoi è tornato regolarmente in onda. Stefano De Martino e tutto il suo cast – Martina Miliddi in testa – si stanno impegnando molto per recuperare il vantaggio la ... rds.it

Sempre apertissima la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna ecco i numeri https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/gli-ascolti-del-lunedi-scherzi-a-parte-e-guerrieri-e-un-testa-a-testa - facebook.com facebook