Adescata a 13 anni sui giochi online per foto e video hot | condannato medico ferrarese

Un medico ferrarese è stato condannato per aver adescato una ragazza di 13 anni attraverso giochi online, chiedendole foto e video hot. In totale, i quattro uomini coinvolti nel procedimento sono stati condannati a 30 anni di carcere per violenza sessuale pluriaggravata su una minorenne della provincia di Viterbo. Le sentenze sono state emesse al termine di un procedimento giudiziario.

Condannati complessivamente a 30 anni di carcere i quattro uomini finiti a processo per violenza sessuale pluriaggravata su una 13enne della provincia di Viterbo. Secondo l'accusa, hanno adescato la minore online e l'hanno costretta, sotto ricatto, a inviare foto e video a sfondo sessuale. Come riporta ViterboToday, all'esito delle indagini dei carabinieri, i quattro sono stati arrestati dai carabinieri il 17 dicembre 2024. Poi il processo, celebrato con rito abbreviato davanti al gip del tribunale di Roma. Imputatati un 23enne di Torino, un 26enne di Rignano Flaminio, un 33enne di Napoli e un medico 44enne di Ferrara. Quest'ultimo è stato condannato a 5 anni di reclusione, due invece le condanne a 8 anni e una a 9. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

