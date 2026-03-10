Sul calciomercato estivo si segnala un possibile trasferimento che coinvolge la Juventus e il Real Madrid. La società spagnola sarebbe interessata a un giocatore bianconero, con una proposta di oltre 100 milioni di euro. La trattativa sarebbe ancora in fase di definizione e potrebbe portare all’addio del calciatore alla Juventus. La situazione resta da seguire nei prossimi giorni.

Colpo di scena per quel che riguarda il calciomercato estivo: convolte questa volta Juventus e Real Madrid. La Juve vince e convince. I bianconeri strapazzano il Pisa col punteggio di 4-0 nel match valido per il 28esimo turno di Serie A e si avvicinano al quarto posto in classifica, occupato al momento da Como e Roma che si sfideranno proprio nel prossimo weekend. Tonali (AnsaFoto) – Calciomercato.it Adesso, però, c’è da registrare una pessima notizia per i tifosi della Vecchia Signora che arriva direttamente dal mercato. Sandro Tonali, grande obiettivo della Juve in vista della prossima stagione, potrebbe trasferirsi infatti nella Liga spagnola: lo riferisce in queste ore il ‘Sun’, secondo cui il centrocampista del Newcastle sarebbe finito nel mirino del Real Madrid per l’estate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Addio Juve, può finire al Real Madrid per oltre 100 milioni: i dettagli

Articoli correlati

“Pensavo di finire al Real Madrid, ma il Milan è sempre stato lì”2025-12-31 15:39:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato.

Addio definitivo, al Milan vanno oltre 12 milioni: coinvolto anche il RealMilan ancora una volta protagonista sul mercato: ecco quanti soldi entrano nelle casse della compagine rossonera.

Altri aggiornamenti su Addio Juve

Temi più discussi: Giuntoli pronto al ritorno: dove potrebbe finire in Serie A; Newcastle, per cedere Tonali servono 100 milioni: si complica la pista Juventus; Juventus sconfitta, parole pesantissime di Spalletti. L'ex Napoli verso l'addio?; Il bomber dice addio alla Juventus: se ne va in Premier League.

Addio David, silenzio Juve e messaggio Spalletti: l'incastro perfetto per la cessione già esisteTORINO - Ci ha provato in ogni modo, Luciano Spalletti. E non vi è dubbio alcuno che l’abbia fatto pure Jonathan David, soprattutto dopo l’infortunio subito da Dusan Vlahovic, quando tutto intorno pro ... msn.com

Addio Juve, c’è l’accordo con l’Atletico Madrid: affare tra i 30 e i 40 milioniPessime notizie per la Juventus a poche ore dalla sfida contro il Pisa: duro colpo per i bianconeri in ottica mercato ... calciomercato.it

Paratici pensa a due vecchie conoscenze della sua esperienza alla Juve in caso di addio - facebook.com facebook

Addio David, silenzio #Juve e messaggio Spalletti: l'incastro perfetto per la cessione già esiste x.com