Il mondo della musica piange la scomparsa di Joseph Daniel Joel Ellis-Stevenson, conosciuto come Zeph Ellis, Young Dot e Dot Rotten. Il rapper britannico, di 37 anni, aveva collaborato con Ed Sheeran e si era fatto conoscere nel panorama musicale con diverse produzioni. La notizia della sua morte ha suscitato grande interesse tra fan e colleghi, che ricordano il suo contributo alla scena rap.

Il mondo del rap piange la prematura scomparsa di Joseph Daniel Joel Ellis-Stevenson, noto al pubblico semplicemente come Zeph Ellis e in particolar modo con gli pseudonimi Young Dot e Dot Rotten. Esponente del "Grime", cantante, compositore e produttore musicale, l'artista londinese, che nella carriera ha collaborato anche con Ed Sheeran, sarebbe morto mentre si trovava in Gambia, ma a parte questa notizia i suoi familiari non hanno comunicato ulteriori dettagli. Joseph iniziò a rappare e a comporre musica all'età di soli 7 anni, arrivando nel 2007 a pubblicare il suo primo mixtape autoprodotto, “This Is the Beginning”, con il nome d'arte Young Dot. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio al rapper "Dot Rotten": il 37enne aveva collaborato con Ed Sheeran

Articoli correlati

È morto Dot Rotten, aveva 37 anni: il rapper aveva collaborato anche con Ed SheeranIl rapper britannico Dot Rotten è morto a 37 anni come confermato dalla famiglia.

Morto il rapper Dot Rotten, pioniere del ‘grime’ britannico: aveva 37 anni(Adnkronos) – È morto a 37 anni il musicista e produttore Dot Rotten, figura di spicco della scena grime britannica.

Approfondimenti e contenuti su Dot Rotten

Discussioni sull' argomento Il rapper e pioniere del grime Dot Rotten è morto all’età di 37 anni; Il produttore britannico Dot Rotten muore all’età di 37 anni in Gambia e lascia un’eredità storica nella scena grime.

Dot Rotten muore improvvisamente, addio al pioniere del grime britannicoMorte di Dot Rotten, voce centrale della scena grime britannica Il musicista e produttore britannico Dot Rotten, nato Joseph Ellis, è morto a 37 anni, ... assodigitale.it

Addio a Dot Rotten, voce e produttore del grime britannicoDot Rotten fu anche protagonista di accesi scontri musicali, come le celebri diss track con Wiley, e mantenne una nota rivalità con P Money. Nel 2012, fu nominato per il prestigioso premio BBC Sound ... it.blastingnews.com

Addio a Dot Rotten, voce innovativa del rap britannico È scomparso a soli 37 anni Joseph Ellis-Stephenson, meglio conosciuto come Dot Rotten, rapper britannico che ha lasciato un segno profondo nella musica urbana. Famoso per le sue liriche incisive e - facebook.com facebook

Morto il rapper Dot Rotten, pioniere del ‘grime’ britannico: aveva 37 anni x.com