addio a rosa romano e giraldo erano tre colonne di cantagallo

Tre figure storiche di Cantagallo, Rosa Marzoppi di 93 anni, Romano Giraldi di 89 e Giraldo Giraldi di 99, sono morte a poche ore di distanza l’una dall’altra. Erano considerate simboli di laboriosità e tradizione nel territorio, e la loro scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale. Le tre persone erano conosciute come pilastri della vita e della storia di Cantagallo.

Se ne sono andati a poche ore di distanza l'uno dall'altro tre dei capisaldi della storia di Cantagallo, simboli di laboriosità, tradizione e attaccamento al territorio: Rosa Marzoppi, di 93 anni, Romano Giraldi di 89 e Giraldo Giraldi, di 99. Rosa, volto noto e amato da tutti coloro che si sono fermati alla pasticceria Ciolini di Carmignanello: proprio lei, negli anni '60, quando c'ea il boom economico, diede vita ad un piccolo forno artigianale con locale di vendita, facendo tesoro della maestria coi lievitati che il suocero aveva sviluppato già dal 1920, eredità raccolta poi dai figli Massimo e Roberto che hanno portato a far conoscere i prodotti di Carmignanello in tutta Europa.