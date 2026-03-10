Addio a Luca Conti tra i primi blogger italiani | aveva 50 anni

È scomparso a 50 anni Luca Conti, noto scrittore, blogger e consulente di comunicazione digitale. Tra i primi in Italia a dedicarsi al blogging, aveva condiviso pubblicamente la sua lotta contro un tumore attraverso i suoi canali online. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore.

È morto Luca Conti, scrittore, blogger e consulente di comunicazione digitale. Aveva 50 anni. Da tempo combatteva contro un tumore, una battaglia che aveva scelto di raccontare apertamente sui suoi spazi online. Nei primi anni Duemila fu uno dei blogger più importanti e letti in Italia. Prima dei social media e dei content creator, i blog furono il modo principale in cui le persone pubblicavano contenuti online. Il blog di Conti si occupava soprattutto di tecnologia, internet e ambiente e il successo lo portò a collaborare con vari giornali e Università oltre a lavorare come consulente per la comunicazione e il marketing nel settore digitale.

