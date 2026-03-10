Acuto di Antiste Stulac invece non incide

È ripartito dalla massima serie croata, Leo Stulac. Visto con il contagocce in granata, il centrocampista sloveno ha firmato con l' NK Istra, formazione di Pola, capoluogo della regione istriana. Due presenze da titolare e due ko di misura per i gialloverdi che, nonostante le cinque sconfitte di fila, stazionano a metà classifica appaiati alla Lokomotiva Zagabria, seconda formazione della capitale dove milita un altro ex granata: Marko Pajac, 6 reti fin qui in stagione, tutte dal dischetto. In Austria l'acuto di Janis Antiste, alla sua prima partita nel 2026 a causa di problemi fisici, che decide (1-0) a favore del Rapid Vienna (destro in area, 2° centro in campionato) la sfida con il temibile Red Bull Salisburgo.