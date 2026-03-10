Acquisto hardware e software si può spendere tutta la somma ma solo nel primo anno di erogazione Poi blocco quattro anni

Durante il question time del 5 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto di Anief, è stata discussa la modalità di utilizzo della Carta del Docente per l’acquisto di hardware e software. È stato spiegato che si può spendere l’intera somma nel primo anno di erogazione, mentre nei quattro anni successivi il limite di spesa viene bloccato.

