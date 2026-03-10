Aci Foggia | 2,8 milioni di debiti e il Consiglio è sciolto

Il commissario straordinario dell’Automobile Club d’Italia ha deciso di sciogliere il Consiglio direttivo dell’AC di Foggia a causa di un debito di 2,8 milioni di euro. Al suo posto, è stato nominato l’avvocato Alberto Monno, che assumerà la gestione dell’ente. La decisione è stata ufficializzata con la firma del provvedimento, ponendo fine all’amministrazione precedente.

Il commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia ha firmato lo scioglimento del Consiglio direttivo dell'Automobile Club di Foggia, sostituendo la gestione locale con l'avvocato Alberto Monno. La decisione deriva da una situazione debitoria critica che vede il club foggiano indebitato per oltre 2,8 milioni di euro verso l'ente nazionale. La delibera n.476, datata 5 marzo 2026, segna la fine della gestione attuale guidata dal presidente Raimondo Ursitti e dai suoi collaboratori Rossana De Leo, Franco Nunziante, Rosario Cusmai e Angelo Donato Russo. Il nuovo responsabile amministrativo sarà l'avvocato Monno, già vice prefetto di Bari, scelto per le sue competenze nella pubblica amministrazione.