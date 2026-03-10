ACEA SI AGGIUDICA GARA IN CONGO UN IMPORTANTE PROGETTO IDRICO NELL’ AMBITO DEL PIANO MATTEI

ACEA ha ottenuto l'aggiudicazione di un importante progetto idrico in Congo, relativo al programma SAEP Djoué. La gara riguarda il potenziamento delle infrastrutture per l'acqua nella capitale Brazzaville, in risposta alla crescente domanda nei quartieri urbani. La società italiana si occuperà di realizzare le opere necessarie per migliorare l'approvvigionamento idrico nella zona.

ACEA vince la gara per il progetto SAEP Djoué volto a potenziare l'infrastruttura idrica della capitale congolese Brazzaville, a fronte della crescente domanda di acqua nelle aree urbane della città. L’aggiudicazione da parte della United Nations Development Programme (UNDP), va all’Associazione Temporanea di Imprese guidata da Acea Infrastructure. "L’aggiudicazione del progetto SAEP Djoué a Brazzaville raggiunge un traguardo importante per la nostra azienda: sancisce l’approdo di ACEA nel continente africano – ha dichiarato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di ACEA - Siamo orgogliosi di essere parte di questo progetto, reso possibile dalla sinergia con le istituzioni nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

