Acea si aggiudica gara in Congo | importante progetto idrico nell' ambito del Piano Mattei

Acea ha ottenuto la vittoria nella gara d'appalto per il progetto SAEP Djoué in Congo, un'iniziativa volta a migliorare l'infrastruttura idrica a Brazzaville. L'intervento mira a rispondere alla crescente richiesta di acqua nelle zone urbane della capitale congolese. La società sarà coinvolta nella realizzazione di lavori per potenziare il sistema idrico locale.

ACEA vince la gara per il progetto SAEP Djoué volto a potenziare l'infrastruttura idrica della capitale congolese Brazzaville, a fronte della crescente domanda di acqua nelle aree urbane della città. L’aggiudicazione da parte della United Nations Development Programme (UNDP), va all’Associazione Temporanea di Imprese guidata da Acea Infrastructure. "L’aggiudicazione del progetto SAEP Djoué a Brazzaville raggiunge un traguardo importante per la nostra azienda: sancisce l’approdo di ACEA nel continente africano – ha dichiarato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di ACEA - Siamo orgogliosi di essere parte di questo progetto, reso possibile dalla sinergia con le istituzioni nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

