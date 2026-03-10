A scuola di drift in Lapponia con Porsche 911 | come ballerini sul ghiaccio

In Lapponia, durante i Giochi Invernali, un gruppo di appassionati ha partecipato a un corso di guida di drift con una Porsche 911 su superfici ghiacciate. Accompagnati da istruttori esperti, i partecipanti hanno sperimentato tecniche di maneggevolezza su strade a basso attrito, paragonando il movimento a quello di ballerini sul ghiaccio. La sessione si è svolta nelle vaste aree innevate del nord svedese.

Siamo a Luleå, la porta d'accesso della Lapponia svedese, poco più di 100 chilometri a sud del Circolo Polare Artico. Lì, ogni anno, va in scena la Porsche Ice Experience Arctic, tre giornate di corsi su superfici a basso grip firmati Porsche Experience, la scuola di guida ufficiale di Porsche Italia con istruttori professionisti. L'obiettivo? Accrescere tecnica, controllo e consapevolezza in condizioni estreme. Un po' come fluttuare silenziosi nel Golfo di Botnia, nella parte settentrionale del Mar Baltico, dopo aver navigato per oltre mezz'ora con una nave rompighiaccio: una sospensione sensoriale che Porsche mette a disposizione parallelamente alla drive experience, legandola alla filosofia del domare la natura, anche quella che spaventa, la più inospitale per un essere umano.