A Roma tornano Gli Ambulanti di Forte dei Marmi | il mercato di qualità nel weekend di Pasqua

A Roma, nel weekend di Pasqua, torna il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi, molto apprezzato dagli amanti dello shopping all’aperto. L’evento si svolge nel centro della città e propone prodotti di qualità, tra abbigliamento, accessori e articoli per la casa. La manifestazione richiama visitatori provenienti da diverse zone e si svolge durante i giorni festivi.

Nel weekend di Pasqua torna nella Capitale uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di shopping all’aria aperta. Il 4 e 5 aprile arrivano a Roma le celebri boutique a cielo aperto de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, il mercato itinerante di qualità più famoso d’Italia. L’evento porterà nella Capitale lo stile e l’atmosfera inconfondibile del celebre mercato toscano di Forte dei Marmi, con bancarelle selezionate, eccellenze artigianali e le ultime tendenze della moda Made in Italy. Un vero e proprio spettacolo di colori, prodotti e pubblico che ogni volta richiama migliaia di visitatori. Due appuntamenti tra Ostia e Cinecittà. Per l’occasione sono previste due giornate di shopping in diversi quartieri della città. 🔗 Leggi su Funweek.it

