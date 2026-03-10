A Roma la presentazione del volume Questione di Pancia o di Testa?

A Roma si è tenuta la presentazione del volume “Questione di Pancia o di Testa?” durante la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, evento dedicato alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari. Alla cerimonia hanno partecipato autori e rappresentanti di associazioni, che hanno discusso del contenuto del libro e dell’importanza di affrontare questi temi. L’evento si è svolto in presenza di pubblico e media.

ROMA - In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DAN), venerdì 13 marzo alle ore 17:30, a Roma, nella Sala della Fortuna del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, si terrà la presentazione del volume “Questione di Pancia o di Testa? Epigenetica, psicosomatica, psicodinamica: prospettive e strumenti diversificati in un team multidisciplinare” (Mimesis Edizioni). L’iniziativa è promossa dall’ente di formazione Soave Sia il Vento. Il volume è a cura della psicologa e psicoterapeuta Cecilia Biava e della biologa nutrizionista Federica... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

