A Niscemi la frana minaccia il Muos l’allarme per il rischio dell’inclinazione delle antenne e le radiazioni

A Niscemi, si segnala un rischio di crollo del Muos a causa di una frana che minaccia la stabilità dell’area. La frana ha causato preoccupazioni riguardo all’inclinazione delle grandi antenne e alle potenziali radiazioni. La situazione ha portato all’allarme tra residenti e autorità locali, mentre si attendono interventi di messa in sicurezza. Nei giorni in cui si organizza una manifestazione per il territorio, la questione rimane al centro dell’attenzione.

Anche il Muos rischia di crollare. A Niscemi, nei giorni in cui si organizza la manifestazione per dire no alla guerra, ribellandosi a uno strumento bellico come il sistema di antenne di matrice americano presente sul già fragile territorio, il comitato No Muos denuncia il pericolo causato da uno smottamento che mette in ansia i cittadini. Governato direttamente dalla Us Navy di base a Sigonella, il Muos è l'ennesima beffa per la già fragile città di Niscemi: creato, nonostante polemiche e proteste, nei pressi di un Sic (sito di interesse comunitario) e della più grande sughereta della Sicilia, i cittadini hanno sempre lamentato un sospetto alto numero di tumori, secondo loro causato delle radiazioni che le tre grandi parabole e le altre 40 antenne portano sui cittadini.