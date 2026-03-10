A Nardò la presentazione del Rapporto 2025 sulle povertà

Il 11 marzo alle 19, nella Chiesa di Santa Teresa a Nardò, si terrà la presentazione del Rapporto 2025 sulle povertà, realizzato dall’Osservatorio delle povertà della mensa della Comunità. L’evento viene organizzato con il contributo di Bruno Tiene e di un gruppo di volontari. La relazione sarà illustrata durante l’incontro pubblico.

Il rapporto nasce dall’esperienza della Mensa della Comunità, sevizio attivo dal 2012 e gestito dall’associazione “Farsi Solidali Odv” della parrocchia Maria Santissima Assunta-Basilica Cattedrale di Nardò. Attraverso dati, analisi e osservazioni maturate nel rapporto quotidiano con le persone in difficoltà, il rapporto offre uno sguardo concreto sulle nuove forme di povertà presenti nel territorio. Lavoro irregolare e “in nero”. Sanzioni per oltre 274mila euro e 33 imprenditori denunciati Offerte di lavoro nel Salento, oltre 1.300 posti disponibili nel settore del turismo . 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2025: economia, società e prospettive di sviluppo del MezzogiornoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Leggi anche: “Sussidiarietà e salute… – Presentazione del Rapporto”, interviene Fontana

Contenuti e approfondimenti su A Nardò la presentazione del Rapporto...

Temi più discussi: Aspettando la neretina, l’onorevole Borghi presenta il suo libro a Nardò; LA POLEMICA / LA VISITA ISTITUZIONALE DEL MINISTRO GIUSEPPE VALDITARA A NARDO’ DAL SINDACO PIPPI MELLONE; Il paesaggio salentino tra scenari devastanti e istanze di tutela e risanamento; Giulia - Una storia di incontri e metamorfosi, a Soriano presentato il libro di Maria Rosaria Giofrè · ilvibonese.it.

Aspettando la neretina, l’onorevole Borghi presenta il suo libro a NardòNardò, 05 marzo – Sabato 7 marzo alle ore 18:00, nella suggestiva cornice del Chiostro dei Carmelitani, si terrà la presentazione del libro Vent’anni di sovranismo. Dall’euro a Trump dell’Onorevole C ... corrieresalentino.it

Emanuele Trevi torna in Puglia per presentare «Mia nonna e il Conte»Appuntamenti oggi a Bari e domani a Bisceglie e il 31 a Nardò per presentare un' opera intima e poetica «Mi ha sempre fatto piacere ascoltare le persone anziane. È nella mia natura. Invecchiando, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Ndiaga Sall non ha dubbi: parole importanti per il suo allenatore Fabio De Sanzo. Il giovane talento della Serie D ha voluto sottolineare quanto il mister sia stato fondamentale nel suo percorso di crescita, dentro e fuori dal campo. #nardòcalcio #antennasu facebook