A Mugnano si parla di diritti e autodeterminazione | presentato il libro della Deputata Gilda Sportiello sull’IVG

A Mugnano si è svolto un incontro pubblico promosso da giovani attiviste, durante il quale si è discusso di legge 194, di ostacoli all’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza e di pressione sociale sulle donne. Per la prima volta nell’aula consiliare si è affrontato il tema dei diritti e dell’autodeterminazione femminile. È stato presentato anche il libro della Deputata Gilda Sportiello sull’IVG.

Per la prima volta in aula consiliare un incontro pubblico promosso da giovani attiviste per discutere di legge 194, ostacoli all'accesso all'IVG e pressione sociale sulle donne.. Per la prima volta l'aula consiliare di Mugnano ha ospitato un incontro pubblico dedicato al tema dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), promosso dalla giovane attivista mugnanese Mery Napolano insieme a Vincenza Morra. L'iniziativa ha visto la presentazione del libro di Gilda Sportiello, "Potevi pensarci prima e altri giudizi non richiesti sui nostri corpi", e la partecipazione della psicoterapeuta Federica Di Martino, del progetto "IVG e sto benissimo". Un momento di confronto e riflessione su un tema spesso al centro del dibattito pubblico ma ancora circondato da stigma e difficoltà concrete per chi deve affrontarlo.