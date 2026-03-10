A Mantova, l'esterno classe 2003 sta ritrovando continuità dopo un avvio di stagione caratterizzato da momenti di difficoltà. La sua presenza in campo sta diventando sempre più importante per la squadra e si parla di possibili interventi sul mercato per rafforzare ulteriormente il reparto. La salvezza dipende anche dalle sue prestazioni e dal suo contributo.

Il Mantova pare aver risollevato la testa: fatta eccezione per la sconfitta (accettabile) di Palermo, la squadra di Francesco Modesto ha inanellato nelle ultime settimane una serie di risultati positivi, ultimo in ordine cronologico il successo casalingo contro la Juve Stabia. Senza togliere i meriti agli altri, il simbolo di questa rinascita non può non essere che Davide Bragantini. Grazie alla sua doppietta contro la Samp e ai suoi sigilli contro Carrarese e, appunto, Juve Stabia, ha permesso al Mantova di uscire dalla zona playout e di guardare al futuro con più ottimismo, nonostante la situazione sia ancora delicata (la squadra è a pari punti con la Samp ma in vantaggio per gli scontri diretti). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Mantova brilla il talento di Bragantini: ora la salvezza passa per i suoi piedi

Articoli correlati

Uno-due Bragantini, il Mantova ribalta la SampdoriaMantova, 21 febbraio 2026 – Grazie a una ripresa efficace e di grande volontà il Mantova ribalta la Sampdoria e conquista tre punti fondamentali...

Revocato un rigore alla Sampdoria. Doppio Bragantini, colpo Mantova. Modesto esce dalla zona playoutMANTOVA Il Mantova non si arrende mai e con una doppietta di un ispirato Bragantini nella ripresa batte 2-1 una Sampdoria che, nel primo tempo, aveva...

Approfondimenti e contenuti su Mantova brilla

Discussioni sull' argomento Centinaia di atleti e spalti pieni: il weekend della ginnastica Csi brilla a Cimbro; Tuffi, è del team Bentegodi la migliore esordiente del Nord Italia; Mantova - Juve Stabia, Modesto: Prestazione bellissima e gruppo unito. Un passo avanti verso l’obiettivo; Giornale di Sicilia: Joronen salva il risultato, Ranocchia brilla, Segre sette polmoni, male Blin. Le pagelle di Palermo-Mantova.

Mantova-Sampdoria 2-1, le pagelle: Begic brilla, Bragantini game changerRisultato finale: Mantova-Sampdoria 2-1 MANTOVA Bardi 6 - Una bella respinta su Brunori a evitare il raddoppio. Si vede, per fortuna, negare il cartellino. tuttomercatoweb.com

Giornale di Sicilia: “#Joronen salva il risultato, #Ranocchia brilla, #Segre sette polmoni, male #Blin. Le pagelle di #Palermo-#Mantova” Il Palermo conquista tre punti pesanti contro il Mantova al Barbera, ma la partita lascia sensazioni contrastanti. Come evide - facebook.com facebook