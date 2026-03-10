Domenica scorsa a Manfredonia si è tenuta una festa che ha coinvolto molti cittadini, offrendo un momento di condivisione e allegria. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi gruppi e persone che hanno condiviso cibo, musica e sorrisi, creando un’atmosfera di convivialità e amicizia sincera. La giornata si è svolta senza incidenti, lasciando un ricordo positivo tra i presenti.

MANFREDONIA - Domenica scorsa, ho avuto il piacere di essere ospite della festa finale del gruppo che ha partecipato alle sfilate del Carnevale di Manfredonia denominato: “Ze Peppe’n Priatorje”, che ha raccolto l’adesione di un ben nutrito assieme di organizzazioni impegnate a tutela di persone fragili o con disabilità. Una festa alla quale sono stato invitato non come dirigente di associazione, quale sono, bensì come Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Città di Manfredonia. Ci sono voluti ben tre anni di lavoro, e altrettanti ce ne vorranno ancora, per far conoscere e comprendere quanto sia importante la figura del “Garante”, ancor oggi spesso ignorato dalle istituzioni, e non solo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Manfredonia una gran bella festa con il sapore della vera amicizia

Articoli correlati

Leggi anche: Storia di una vera amicizia

Togo – Una grande amicizia: storia vera e spiegazione finaleTogo – Una grande amicizia è un film del 2019, diretto da Ericson Core, che va in onda stasera su Rai 2.

Contenuti utili per approfondire A Manfredonia una gran bella festa con...

Temi più discussi: Referendum, convegno sulle Ragioni del SÌ: grande partecipazione a Manfredonia; Manfredonia e Napoli, un filo Barocco che nessuno aveva notato: va dalle tele caravaggesche ai busti dei santi; Al Teatro Lucio Dalla InSubbuglio. Presentazione del laboratorio teatrale in attesa di Sottosopra; Il pontefice al Quarticciolo accolto dalla folla: Daje Papa Leone, sei un grande.

Manfredonia, 'Il Libro Premio' Gran Galà per la letturaPrima edizione dell’evento culturale Il Libro Premio - Città di Manfredonia: martedì 8 agosto h. 20:30 a Piazzale Diomede con Manila Gorio e Giuseppe Brindisi. La prima edizione dell’evento culturale ... affaritaliani.it

Carnevale di Manfredonia: storia, eventi e informazioni utiliLe origini del Carnevale di Manfredonia si intrecciano con la lunga tradizione delle festività carnevalesche italiane, che affondano le loro radici nei Saturnali dell’Antica Roma. Tuttavia, la ... siviaggia.it

IL LIONS CLUB MANFREDONIA HOST CONFERISCE IL PIU ALTO RICONOSCIMENTO LIONISTICO - facebook.com facebook

Quando la politica vuole controllare la giustizia, ` . Ci vedremo domani a Manfredonia per l’evento organizzato dal MoVimento 5 Stelle sul #ReferendumGiustizia. x.com