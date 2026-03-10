A Granozzo con Monticello il plesso scolastico sarà intitolato a Sebastiano Vassalli

A Granozzo con Monticello il plesso scolastico verrà intitolato a Sebastiano Vassalli, lo scrittore originario di Novara. La decisione è stata presa dal Comune e comunicata attraverso una delibera ufficiale. La cerimonia di intitolazione è prevista nei prossimi mesi e coinvolgerà rappresentanti dell’amministrazione e della comunità locale. La scuola sarà così dedicata a una figura importante della letteratura italiana.

Il plesso scolastico di Granozzo con Monticello sarà intitolato allo scrittore novarese Sebastiano Vassalli. Lo ha deciso l'amministrazione comunale, che per l'occasione ha organizzato due eventi aperti alla popolazione. Il primo è previsto per sabato 14 marzo, alle 15,30, nella sala consiliare. Si tratta di un incontro che vedrà raccontata la figura dello scrittore da parte della moglie Paola Todeschino e dall'attrice Lucilla Giagnoni (che ha trasformato in opere teatrali due romanzi di Vassalli), con immagini e brevi clip tratti da una intervista al letterato. Il secondo evento è rappresentato dalla cerimonia ufficiale di intitolazione della scuola primaria in programma giovedì 9 aprile alle 11 presso il plesso scolastico di piazza Falcone e Borsellino. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Sebastiano Vassalli, il romanzo nella storia, uno scrittore per l’ItaliaPer molta critica, più o meno giovane, i punti di riferimento oggi sicuri nella narrativa italiana contemporanea sono scrittori nati fra gli anni... Una raccolta di contenuti su Sebastiano Vassalli Discussioni sull' argomento A Granozzo con Monticello il plesso scolastico sarà intitolato a Sebastiano Vassalli; GRANOZZO CON MONTICELLO. INTITOLAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO A SEBASTIANO VASSALLI; Granozzo dedica la scuola primaria a Sebastiano Vassalli: due eventi per ricordare lo scrittore; Le piante per la salute della donna (prima puntata), a cura di Ludovica Rossi dell'Erboristeria Rossi di Novara. Granozzo dedica la scuola primaria a Sebastiano Vassalli: due eventi per ricordare lo scrittoreGranozzo con Monticello rende omaggio a uno dei più importanti scrittori italiani del secondo Novecento. L’amministrazione comunale ha deciso infatti di intitolare la scuola del paese a Sebastiano Vas ... lavocedinovara.com «Dunque, dove eravamo rimasti» con queste parole Enzo Tortora il 20 febbraio 1987 tornava a condurre la trasmissione "Portobello" dopo essere stato vittima di uno dei più grandi errori giudiziari in Italia. La sua storia, raccontata da Sebastiano Vassalli in "A - facebook.com facebook