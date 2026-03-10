A Empoli torna Antiquari in centro

Il centro storico di Empoli si prepara a ospitare un nuovo appuntamento con Antiquari in centro, il mercato dedicato all’antiquariato, al modernariato e al collezionismo. Sabato 14 marzo, a partire dalle ore 8:30, Piazza Farinata degli Uberti accoglie espositori e visitatori per la consueta edizione del secondo sabato del mese, patrocinata dal Comune di Empoli. L'esposizione offre una selezione di oggetti che spaziano dai mobili antichi ai complementi d’arredo, includendo anche libri, dischi e opere d’arte da collezione. L'evento rappresenta un'occasione per gli appassionati del settore e per i curiosi di ricercare pezzi unici o articoli di modernariato in un contesto urbano di pregio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Dopo la sosta il Centro Tecnico BM torna in campo ad EmpoliArezzo, 19 dicembre 2025- Dopo la sosta il Centro Tecnico BM torna in campo ad Empoli.

L’ex Stefanelli torna come ds dell’EmpoliL’avvocato Stefano Stefanelli torna al Manuzzi e proprio qui debutterà sabato come nuovo ds dell’Empoli; nei giorni scorsi infatti ha preso il posto...

06NOV TORNA ANTIQUARI IN CENTRO EMPOLI