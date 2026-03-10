A Chioggia cinque nuovi autobus a metano investito 1 milione e mezzo

A Chioggia sono stati presentati oggi cinque nuovi autobus a metano presso il deposito di Borgo San Giovanni. Gli autobus, acquistati con un investimento di un milione e mezzo di euro, sono destinati a entrare in servizio per le corse urbane gestite da Arriva Veneto. La presentazione è avvenuta in mattinata e i mezzi sono pronti per l’utilizzo.

Arricchiranno la flotta di Arriva Veneto, 858 mila euro dal piano strategico nazionale e 548 mila dal comune. Il sindaco Armelao: «Un passo concreto verso un trasporto pubblico più moderno ed efficiente» Presentati oggi, presso il deposito di Borgo San Giovanni, i cinque nuovi autobus a metano che a breve entreranno in servizio per le corse urbane di Chioggia gestite da Arriva Veneto. I nuovi autobus sono dei Menarinibus, modello CityMood 10 CNG. L'acquisto dei mezzi, per un investimento di quasi 1,5 milioni di euro, è stato finanziato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti veicolati tramite la regione Veneto in riferimento al piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (858.