A chi vende armi l' Italia | export aumentato del 157% in 5 anni

Il nostro è tra i 6 Paesi che più esportano armamenti nel mondo, più della metà finisce in Medio Oriente: in Europa non si vendevano così tante armi dalla Guerra fredda Nel mondo si vendono sempre più armi e l'Italia è il sesto Paese che più lo fa al mondo. Il volume globale dei trasferimenti di armi è cresciuto del 9,2 per cento, una fase di espansione che non si vedeva dai tempi della Guerra fredda. I dati più aggiornati, come ogni anno, sono dello Stockholm international peace research institute (Sipri) e la crescita della performance italiana degli ultimi 5 anni in numeri dice che l'export è cresciuto del 157 per cento. Gli Stati Uniti consolidano il primato nell'export di armi: il volume è cresciuto del 27 per cento, garantendo a Washington il controllo del 42 per cento del mercato mondiale. 🔗 Leggi su Today.it

