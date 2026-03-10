A cena in salute torna ad Aviano la serata che unisce formazione prevenzione e solidarietà

Mercoledì 18 marzo alle 19.30 si tiene ad Aviano l’evento “A cena in salute” al Centro turistico alberghiero Ial Fvg di via Monte Cavallo 20. La serata di beneficenza si svolge per sostenere il progetto di ricerca “Restart” della Gastroenterologia oncologica e sperimentale del Centro di Riferimento Oncologico. L’evento combina formazione, prevenzione e solidarietà in un’unica occasione.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Torna mercoledì 18 marzo, alle 19.30, al Centro turistico alberghiero Ial Fvg di Aviano, in via Monte Cavallo 20, "A cena in salute", la serata di beneficenza a sostegno del progetto di ricerca "Restart" della Gastroenterologia oncologica e sperimentale del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. L’iniziativa conferma un percorso che, da tre anni, mette in relazione formazione, sensibilizzazione e pratica professionale, coinvolgendo gli allievi in un’esperienza concreta sul valore della sana alimentazione e della prevenzione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Articoli correlati

Torna “Gusta la prevenzione”: alimentazione e salute al centro degli incontriPer l’edizione 2026 i professionisti sanitari si avvalgono della collaborazione di Coldiretti Piacenza e del gruppo Donne Coldiretti, che saranno...

Appuntamenti gratuiti di prevenzione in 20 parrocchie salernitane: torna la kermesse della salute per tuttiTorna a Salerno, con il pieno supporto del Comune e il coinvolgimento attivo del Rotary Club Salerno Duomo e del Rotaract Club Salerno Duomo, la...

Una selezione di notizie su A cena in salute torna ad Aviano la...

Discussioni sull' argomento A cena in salute allo Ial di Aviano, serata di beneficenza; A cena in salute: ad Aviano una serata tra formazione, prevenzione e sostegno alla ricerca; Remo Anzovino firma la colonna sonora del docufilm 150 anni di Corriere della Sera.

Aviano, torna A cena in salute: solidarietà, prevenzione e cucina sana per la ricerca oncologicaAd Aviano torna A cena in salute: serata benefica allo Ial Fvg per sostenere la ricerca del CRO e promuovere prevenzione e alimentazione sana. nordest24.it

Pian Mazzega in Piancavallo in comune di aviano (PN) - facebook.com facebook

Due aeroporti militari (Aviano, in Friuli Venezia Giulia, e Sigonella, in Sicilia, al quale si aggiunge anche Ghedi, in Lombardia), due porti (Napoli e Gaeta), e due basi (Camp Darby, in Toscana, e Camp Ederle, in Veneto). Più una serie di installazioni soprattutt x.com