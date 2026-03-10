A Bologna nasce un nuovo centro per minori non accompagnati

A Bologna è stato aperto un nuovo centro per minori non accompagnati in via Pontevecchio. Il centro, chiamato ‘Karé’, si trova all’interno del complesso San Giuseppe ed è operativo da diversi mesi. Si tratta di una struttura polifunzionale dedicata ai minori, che offre servizi e supporto specifici. L’apertura di questa struttura rappresenta un intervento locale rivolto a questa categoria di giovani.

Inaugurato ‘Karé’, in via Pontevecchio. Lepore: “L’accoglienza è necessaria, anche se il clima non è favorevole” In via Pontevecchio, a Bologna, è stato inaugurato un nuovo centro per minori non accompagnati. Si chiama ‘Karé’, ed è un centro polifunzionale dedicato ai minori: sorge all’interno del complesso San Giuseppe ed è già attivo da mesi. Al suo interno, scrive l’Ansa, ci sono circa settanta ragazzi tra i 15 e i 19 anni, i quali vengono coinvolti in laboratori professionali come falegnameria e cucina, ma anche in attività sportive e di socialità. Il progetto rimarrà attivo almeno fino al 2028. All’evento di presentazione c’erano anche il sindaco Matteo Lepore e l’arcivescovo Matteo Maria Zuppi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

