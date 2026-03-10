A Bobbio e Borgonovo il centrodestra rilancia le ragioni del Sì | Riforma necessaria per una giustizia più giusta e più terza

A Bobbio e Borgonovo il centrodestra ha promosso incontri pubblici per sostenere il Sì al referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Alla riunione presso il Centro Polivalente di Bobbio hanno partecipato numerosi cittadini, dimostrando interesse e attenzione verso le argomentazioni presentate a favore della modifica costituzionale. L’evento ha visto un’ampia partecipazione della comunità locale.

Ottima partecipazione e attenzione a Bobbio, presso il Centro Polivalente, per l’incontro pubblico dedicato alle ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia del prossimo 22 e 23 marzo. Un appuntamento promosso dal Centrodestra piacentino che ha voluto portare il confronto anche nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Leggi anche: Referendum sulla riforma della giustizia: a Bobbio un incontro pubblico per approfondire le ragioni del “Sì” Contenuti e approfondimenti su A Bobbio e Borgonovo il centrodestra... Argomenti discussi: A Bobbio e Borgonovo il centrodestra rilancia le ragioni del Sì: Riforma necessaria per una giustizia più giusta e più terza; Referendum giustizia, Borgonovo ospita l’incontro sulle ragioni del SÌ.