A 90 gradi… Il commento di Milena Gabanelli a Enrico Mentana gelo al TgLa7

Durante l’edizione serale del Tg La7, nel consueto spazio del dataroom, Milena Gabanelli ha rivolto un commento diretto a Enrico Mentana, suscitando reazioni immediate sui social e nel pubblico presente in studio. Il suo intervento, breve ma contundente, ha attirato l’attenzione per la sua incisività. La risposta di Gabanelli ha riscosso attenzione e ha generato discussioni online e in studio, rimanendo impressa come un momento di forte impatto durante il telegiornale.

Un intervento durato pochi secondi, ma capace di accendere immediatamente il dibattito. Durante l’edizione serale del Tg La7, nel consueto spazio del dataroom, una risposta netta e senza giri di parole ha sorpreso lo studio e ha fatto rapidamente il giro dei social. Il momento è arrivato quasi alla fine del collegamento, quando il dialogo tra i due giornalisti si è spostato su un tema delicato: il rapporto tra Europa, Italia e Stati Uniti, soprattutto alla luce delle tensioni politiche degli ultimi anni. Tutto è partito da una riflessione del direttore del telegiornale, che ha ricordato come gli Stati Uniti abbiano avuto un ruolo decisivo nella Liberazione dell’Italia durante la Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

