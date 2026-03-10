9 concerti in Romagna | arte e natura dopo il fango

In Romagna, tra il primo e il 24 maggio 2026, si terranno nove concerti all’aperto. L’evento coinvolge artisti e pubblico, portando musica e spettacolo nei paesaggi della regione. La serie di appuntamenti si svolge in diverse località e si inserisce nel calendario culturale della zona. I concerti sono stati annunciati e si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti.

La musica torna a fiorire nei paesaggi della Romagna con nove concerti all'aperto previsti dal primo al 24 maggio 2026. Artisti come Niccolò Fabi, Eugenio Finardi e Irene Grandi saranno i protagonisti di questa iniziativa che unisce cultura, territorio e sostenibilità ambientale. L'iniziativa nasce come risposta diretta alle difficoltà del passato, trasformando le ferite dell'alluvione del 2023 in un progetto culturale radicato nel suolo locale. I biglietti per questi eventi costano solo cinque euro, rendendo l'accesso alla cultura accessibile a tutti i residenti e ai visitatori. Dal fango alla rinascita: il significato territoriale. Questa edizione rappresenta molto più di una semplice serie di spettacoli; è la dimostrazione tangibile di come un territorio possa rialzarsi dopo momenti difficili.