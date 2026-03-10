8x365 la Confesercenti crede nell' impresa femminile e la supporta Ecco come

Confesercenti Latina ha lanciato l’iniziativa “8x365” per sostenere le imprese femminili, mettendo a disposizione un plafond di 5 milioni di euro destinato a finanziamenti garantiti e a condizioni agevolate. L’obiettivo è favorire l’avvio di nuove attività imprenditoriali femminili attraverso il supporto di Enti finanziari di “Sistema” e consulenti. L’intervento riguarda specificamente il sostegno alle iniziative imprenditoriali femminili.

Plafond di 5 milioni di euro per finanziamenti garantiti, a condizioni agevolate per nuove attività femminili nel commercio, turismo e servizi Per sostenere le imprese femminili Confesercenti Latina, con i propri Enti finanziari di “Sistema” e con i consulenti, ha avviato l’iniziativa “8x365” che dedica un plafond di 5 milioni di euro per finanziamenti garantiti, a condizioni agevolate, destinati a sostenere l’avvio di nuove attività femminili nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Il pacchetto prevede, oltre all’accesso al credito, servizi di accompagnamento, coperture assicurative e assistenza sanitaria integrativa. "È una importante iniziativa di sostegno –ha dichiarato Ivan Simeone coordinatore di Confesercenti Latina - per quelle nuove imprese nascenti, che ancora non hanno una storicità finanziaria. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

