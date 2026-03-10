86 euro di prosciutto | 32enne aggredisce e viene arrestato

A Reggio Emilia, un uomo di 32 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dopo aver rubato due tranci di prosciutto dal valore totale di 86 euro. L'episodio è avvenuto in un negozio, dove il 32enne ha aggredito il personale nel tentativo di fuggire con la refurtiva. La polizia è intervenuta e ha tratto in arresto l'uomo.

Un cittadino italiano di 32 anni, privo di dimora fissa e con precedenti penali alle spalle, è stato arrestato a Reggio Emilia dopo aver rubato due tranci di prosciutto per un valore complessivo di 86 euro. L'incidente si è verificato domenica pomeriggio all'interno del supermercato Conad ‘Le Vele’, dove l'uomo ha tentato la fuga aggredendo fisicamente gli addetti alla sicurezza prima di essere bloccato dalle Volanti nei pressi di via Adua. La dinamica ha portato il giovane davanti al giudice Greta Iori, che ha convalidato l'arresto per rapina impropria e disposto l'obbligo di firma tre volte alla settimana presso la caserma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

