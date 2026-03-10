In occasione degli 850 anni dalla Battaglia di Legnano, le celebrazioni coinvolgono il quartiere di Milano Cadorna, dove si sono svolti eventi e installazioni dedicate a questo importante avvenimento storico. La commemorazione si svolge con iniziative pubbliche e mostre temporanee che richiamano l’attenzione sulla vicenda combattuta nel 1176. La giornata vede la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini interessati alla ricorrenza.

La Battaglia di Legnano compie 850 anni e la sua storia invade lo spazio ferroviario di Milano Cadorna. Una mostra immersiva apre oggi alle 12:00 presso l’Altro deposito bagagli, trasformando un nodo di transito in luogo di memoria storica. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Ferrovienord e Fondazione Palio di Legnano per celebrare il millennio della vittoria della Lega Lombarda contro Federico Barbarossa. L’allestimento resterà visibile fino al 24 maggio 2026, con orari specifici dal mercoledì alla domenica. Il percorso espositivo non si limita a pannelli statici ma ricrea un ambiente medievale completo, dotato di suppellettili d’epoca che includono sedie, tovaglie e oggetti in coccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 850 anni da Legnano: la storia invade Milano Cadorna

