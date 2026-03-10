8 marzo | pazienti oncologiche diventano dive da copertina

Domani, domenica 8 marzo 2026, un’associazione organizzerà un evento speciale in cui un gruppo di pazienti oncologiche sarà trasformato in modelle per una giornata. Le donne coinvolte parteciperanno a un servizio fotografico e saranno accompagnate in un percorso di valorizzazione personale. L’iniziativa mira a offrire un momento di gioia e di attenzione dedicato a chi affronta una sfida importante.

Domani, domenica 8 marzo 2026, l’associazione Realizzo il tuo sogno trasformerà un gruppo di pazienti oncologiche in vere dive da copertina. In occasione della Giornata internazionale della donna, verrà allestito un set cinematografico d’eccezione pensato come esperimento di bellezza che cura. L’iniziativa punta a ricordare che la femminilità è un diritto che non scade mai, nemmeno nei momenti più bui della malattia. L’evento si svolgerà a Ravenna, cuore pulsante dell’Emilia-Romagna, una regione che nel 2026 continua a essere motore produttivo e distretto food, ma che deve fare i conti con le fragilità del territorio e le sfide sanitarie. Le partecipanti potranno vivere una giornata dove la malattia smette di essere la protagonista assoluta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 8 marzo: pazienti oncologiche diventano dive da copertina Articoli correlati Ipsia dona borse a pazienti oncologicheUn lavoro appassionante, un impegno di ago e di filo che però aveva anche il valore di un gesto gentile. Rieti: nasce l’angolo di bellezza per pazienti oncologicheIl 6 marzo, alle 11:00, all'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, nascerà l'Angolo di Bellezza, un progetto rivoluzionario nel panorama delle... Altri aggiornamenti su 8 marzo pazienti oncologiche diventano... Temi più discussi: I doni di Cuore di Donna per l'8 marzo: mimose in Oncologia; Associazione Tumori Toscana: sfilata a Palazzo Spiga a sostegno del nuovo Centro Riabilitazione; Pazienti in lotta con il cancro dive per un giorno: La femminilità è un diritto che non scade mai; 8 marzo. Così le donne cambiano l'oncologia. 8 marzo solidale: Confcooperative sostiene la ricerca dell'Istituto Oncologico romagnoloL’iniziativa nasce dalla volontà di dare un segnale tangibile di attenzione verso la salute, la ricerca e il lavoro di cura ... altarimini.it Fatti bella per te, alla Galleria Alberoni la sfilata in abiti vintage delle pazienti oncologichePiacenza celebra nella giornata dell'otto marzo il coraggio delle pazienti oncologiche. La galleria Alberoni diventerà, per il decimo anno, una vera e ... piacenzasera.it La prima pagina del 10 marzo 2026 #ASRoma x.com Sabato 21 e domenica 22 marzo la 34esima edizione. La lista dei beni fruibili, in tutta Italia saranno 780 in 400 città - facebook.com facebook