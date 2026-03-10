In occasione dell’8 marzo, la cantautrice ha dichiarato di essere felice che la sua canzone sia diventata un inno di protesta durante le manifestazioni. Ha inoltre spiegato che, una volta scritta, la canzone appartiene a chi la interpreta, lasciando spazio a diversi modi di raccontarla e sentirla propria. La cantante ha condiviso queste riflessioni senza approfondire ulteriori dettagli.

“La mia canzone alle manifestazioni dell’8 marzo? In generale, dal momento in cui le scrivo le canzoni sono di chi le canta, quindi ognuno può appropriarsene e raccontarle a modo proprio”. Dopo il recente successo al Festival di Sanremo, Ditonellapiaga si presenta nelle sale cinematografiche nella veste di attrice nel film “Notte prima degli esami” del regista e sceneggiatore Tommaso Renzoni e lo sceneggiatore Fausto Brizzi (con lei anche Sabrina Ferilli, Tommaso Cassissa, Gian Marco Tognazzi Adriano Moretti, Alice Lupparelli, Alice Maselli, Aleandro Falciglia, Bea Barret, Christian Dei, Sebastiano Somma e Antonello Venditti). “Nella... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 8 marzo, Ditonellapiaga: “Contenta mia canzone diventi inno di protesta”

