8 marzo a Catanzaro | libro e rete contro la violenza

Ieri sera nel quartiere Corvo di Catanzaro si è tenuto un evento dedicato all’8 marzo, con un incontro tra cittadini, un libro e una rete di associazioni impegnate contro la violenza di genere. La serata ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno condiviso pensieri e testimonianze per sensibilizzare sul tema. La manifestazione si è conclusa con un momento di confronto pubblico.

Nel quartiere Corvo di Catanzaro, la comunità si è riunita ieri sera per celebrare l’8 marzo non solo come festa, ma come momento di profonda riflessione sulla violenza di genere. Al centro dell’incontro c’era la presentazione del libro La stanza nel buio dell’autrice Daniela Rabia, un’opera che esplora il dolore e la rinascita personale. L’evento, organizzato da Giusy Pino, presidente regionale dell’associazione Moica, ha la partecipazione attiva di diverse figure chiave impegnate nel sociale. L’iniziativa si è svolta presso il salone parrocchiale, trasformando lo spazio in un luogo di ascolto e confronto diretto. La moderatrice Angela Rosa Dimasi ha guidato i lavori, permettendo a relatori come Stefania Mandaliti e don Francesco Brancaccio di condividere le loro esperienze. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 8 marzo a Catanzaro: libro e rete contro la violenza Articoli correlati Leggi anche: Per l’8 marzo la Rete bergamasca contro la violenza di genere partecipa al corteo in città Violenza di genere, non più sole contro l'incubo: la "rete" etnea che lotta contro gli abusiNel 2025 sono stati 612 i casi di maltrattamenti in famiglia e 440 gli episodi di atti persecutori nella provincia etnea. Approfondimenti e contenuti su 8 marzo a Catanzaro libro e rete contro... Temi più discussi: 8 marzo a Catanzaro: corteo per la Giornata Internazionale della Donna; 7 - 8 MARZO: LE GARE DELLE GIOVANILI - Home Page - US Catanzaro 1929 - Sito ufficiale; Settore Giovanile: gli impegni del 7 e 8 marzo -; Catanzaro celebra l’8 marzo con il Mini Basket in Rosa. Catanzaro-Empoli 3-2: successo in rimonta per i giallorossiDiretta di Catanzaro-Empoli di Domenica 8 marzo 2026: frimonta straordinaria delle Aquile da 0-2 a 3-2. Pittarello trascina, Cassandro completa l’impresa ... calciomagazine.net Pronostico Catanzaro vs Empoli – Serie B 8 Marzo 2026Pronostico Catanzaro-Empoli dell'8 Marzo 2026 con analisi delle squadre, statistiche e previsione del risultato. europacalcio.it 1971-72 Floriana - Catanzaro 1-3, amichevole, l'ingresso in campo delle squadre - facebook.com facebook In Calabria è Catanzaro il capoluogo con il clima migliore. Indice Sole 24 Ore con 3bmeteo, Reggio prima in Italia nell'indicatore dei giorni freddi #ANSA x.com