La Roma ha speso settanta milioni di euro nel mercato invernale, facendo registrare un investimento senza precedenti in questa finestra. Solo l’attaccante acquistato ha già effettuato un pagamento, mentre gli altri acquisti incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari. La cifra complessiva comprende diverse operazioni, tutte concentrate in questa sessione di mercato.

La Roma ha investito settanta milioni di euro nel mercato invernale, una cifra record per questa finestra. Solo Wesley Malen si è rivelato un successo immediato con sei reti in otto gare. Gli altri acquisti, tra cui Robinio Vaz, Zaragoza e Venturini, faticano a trovare spazio o impatto. Il bilancio sportivo resta in bilico mentre i giallorossi inseguono la Champions League. I dati indicano che l’olandese è l’unica certezza in questo quadro confuso. Mentre il francese appena arrivato totalizza solo settanta minuti di gioco frammentati, lo spagnolo appare troppo leggero per le esigenze della Serie A. La proprietà Friedkin spera che questi giovani possano ancora ribaltare la situazione nelle ultime giornate del campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 70 milioni spesi: solo Malen paga, gli altri faticano

