7 regole AI | mappa le minacce invisibili in azienda

Un esperto di sicurezza ha presentato sette regole operative per l’uso sicuro dell’intelligenza artificiale nelle aziende italiane. Si tratta di linee guida mirate a mappare le minacce invisibili associate all’adozione di questa tecnologia. Il professionista, fondatore di una società di sicurezza informatica, ha illustrato le regole durante un evento dedicato.

Sette nuove regole operative per l’adozione sicura dell’intelligenza artificiale nelle imprese italiane sono state delineate da Luca Sambucci, esperto di sicurezza e fondatore di Noctive Security. Queste linee guida mirano a trasformare i rischi teorici in protocolli pratici, evitando che le aziende regalino involontariamente chiavi critiche agli attaccanti. La pubblicazione avviene il 10 marzo 2026 alle 09:30, offrendo una mappa concreta per navigare la complessità tecnologica senza cadere nell’allarmismo o nel mito della soluzione magica. Il cuore del problema risiede nella convinzione diffusa che i semplici guardrail siano sufficienti, un approccio che viene definito come una mera copertura inefficace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

