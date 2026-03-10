Electronic Arts ha deciso di ridimensionare i team creativi dopo aver venduto sette milioni di copie in tre giorni di un suo titolo, ma questo non ha evitato una ristrutturazione interna. La società ha annunciato tagli e riorganizzazioni, segnando un cambiamento significativo nella sua strategia. La decisione è stata comunicata ufficialmente in seguito ai risultati di vendita record.

Sette milioni di copie vendute in tre giorni non hanno salvato il franchise da una ristrutturazione interna dolorosa. Electronic Arts ha avviato licenziamenti nei quattro studi responsabili dello sviluppo, nonostante l’esordio record. Il paradosso è lampante: un lancio che batte ogni precedente storico si scontra con un crollo rapido dell’interesse degli utenti e con tagli al personale. La piattaforma Steam registra un calo drastico dei giocatori simultanei, scesi da oltre 740.000 a circa 67.000 unità. L’illusione del successo commerciale. I numeri del primo weekend sembrano confermare la vitalità del titolo, ma nascondono dinamiche interne più complesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 7 milioni di copie, poi il crollo: EA taglia i team creativi

Contenuti utili per approfondire 7 milioni di copie poi il crollo EA...

