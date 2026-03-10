A Bologna si sta preparando un processo penale contro i vertici di Eon Reality, accusati di aver sottratto circa 6,3 milioni di euro. L’indagine riguarda il fallimento di un progetto legato a un hub di realtà virtuale lanciato dall’azienda. Le accuse si concentrano sull’appropriazione indebita e sulla gestione finanziaria irregolare legata a questa iniziativa.

Un processo penale si prepara a Bologna per i vertici di Eon Reality, accusati di aver ottenuto 6.321.430 euro dalla Regione Emilia-Romagna senza mai realizzare l’hub di realtà virtuale promesso a Casalecchio di Reno. La vicenda, che coinvolge tre imputati e vede la Regione come parte civile, porta alla luce un progetto fallito che avrebbe dovuto creare 160 posti di lavoro ma è rimasto solo sulla carta. I fatti risalgono al 2017, quando l’azienda californiana vinse un bando regionale per attrarre investimenti nell’industria 4.0. Nonostante il finanziamento erogato tra il 2018 e il 2019 sia stato successivamente revocato, le accuse penali sono state confermate dal gup Claudio Paris. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 6,3 milioni rubati: il fallito hub VR di Eon Reality

