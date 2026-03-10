50 anni di Segno | Palermo onora il prete contro la mafia

Palermo ha conferito la cittadinanza onoraria a Nino Fasullo, un prete redentorista di Roccamena. La cerimonia si è svolta in città, riconoscendo il suo impegno nel promuovere iniziative culturali e combattere la criminalità organizzata. Fasullo è noto per aver dedicato la propria vita a queste cause, ricevendo il riconoscimento ufficiale delle autorità locali.

La cittadinanza onoraria di Palermo viene conferita a Nino Fasullo, un prete redentorista originario di Roccamena che ha unito impegno culturale e lotta alla criminalità organizzata. La cerimonia si terrà mercoledì alle 14:00 a Palazzo Palagonia, presieduta dal sindaco Roberto Lagalla. Questo riconoscimento non è solo un atto formale ma celebra un mezzo secolo di attività intellettuale, iniziata con la fondazione della rivista Segno cinquant’anni fa. Il sacerdote ha lavorato per decenni come docente di filosofia e pedagogia, creando uno spazio di dialogo unico tra mondo cattolico e cultura laica. La sua figura rappresenta un punto di riferimento nella storia recente della città, specialmente durante il periodo noto come Primavera di Palermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 50 anni di Segno: Palermo onora il prete contro la mafia Articoli correlati Wojtyla, il cardinale Reina: "Il suo grido contro la mafia mi convinse a diventare prete"Per il cardinale agrigentino Baldassare Reina, oggi vicario del Papa per la diocesi di Roma, la vocazione sacerdotale ha un momento preciso: la Valle... 1916: il primo prete ucciso dalla mafia e la verità di un disertoreIl 20 febbraio 1916, il sacerdote don Giorgio Gennaro veniva assassinato a colpi di fucile mentre rientrava nella sua abitazione situata in contrada... DOPPIO CONFRONTO DI MAFIA: VINCENZO SINAGRA CONTRO PAOLO ALFANO E SALVATORE ROTOLO MAXIPROCESSO TER Approfondimenti e contenuti su 50 anni di Segno Palermo onora il prete... Discussioni sull' argomento Rolex, 50 anni di impegno per il pianeta nel segno di Oyster; 50 anni della RASD; Omega-3 e salute dell'osso: nel trial VITAL nessuna riduzione delle fratture negli over 50; Eventi: Zilli, 50 anni del Coro Glemonensis a Gemona. Premesse che lasciano il segno!! - facebook.com facebook #Fonseca sfida #Sinner nel segno di Kuerten: il Brasile riscopre il grande tennis x.com