42enne in fuga dai domiciliari | sorpreso e denunciato

Un uomo straniero di 42 anni, sottoposto a misure cautelari per reati di rapina e furti in abitazione, è stato trovato fuori dalla sua abitazione senza autorizzazione dai Carabinieri di Cecina. Dopo averlo sorpreso in strada, i militari lo hanno denunciato. L'uomo era in fuga dai domiciliari e non aveva il permesso di uscire.

Un cittadino di 42 anni, originario straniero e sottoposto a misure cautelari per reati gravi come rapina e furti in abitazione, è stato denunciato dai Carabinieri di Cecina dopo essere stato sorpreso fuori dalla sua residenza senza il necessario permesso. L’evento si è verificato martedì 10 marzo 2026, quando l’uomo, che non poteva allontanarsi dalla dimora senza una motivazione valida, è stato fermato dalle forze dell’ordine durante un controllo sul territorio. L’intervento ha portato alla denuncia formale per evasione della misura restrittiva applicata al soggetto. I militari hanno rilevato che negli ultimi due mesi il malvivente aveva ripetutamente violato le condizioni imposte dall’autorità giudiziaria, uscendo di casa senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

