40.100 euro | il terno vincente di Cagliari a Recanati

Un giocatore ha vinto 40.100 euro al Lotto giocando sulla ruota di Cagliari presso una tabaccheria di Recanati. La schedina è stata compilata in via Sambucheto 21. Nessuno conosce ancora l’identità del vincitore, né se abbia deciso di incassare subito la somma o meno. La vincita riguarda un terno, che ha portato al massimo al giocatore una cifra significativa.

Un giocatore anonimo ha incassato 40.100 euro vincendo un terno al Lotto sulla ruota di Cagliari, giocando presso la tabaccheria situata in via Sambucheto 21 a Recanati. Il successo è arrivato martedì 10 marzo 2026, confermando come questa specifica attività commerciale sia stata più volte baciata dalla fortuna recente. La ricevitoria, nota localmente come Tabaccheria 29 e gestita da Ermanno Latini, ha passare la sfortuna trasformarsi in guadagno sostanziale per un cliente che non si è ancora fatto avanti pubblicamente. Si tratta della stessa struttura dove, poco più di un anno fa, era già stato registrato un premio di circa 60mila euro, mentre lo scorso luglio era arrivata una vincita di 10.