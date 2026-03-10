35enne nigeriano | 8 anni di carcere ora verso il CPR

La Polizia di Stato ha trasferito un uomo di 35 anni, cittadino nigeriano, al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. L’uomo, condannato a otto anni di carcere, si trova ora in custodia presso il centro di rimpatrio. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sulle circostanze o sui motivi del trasferimento.

La Polizia di Stato ha trasferito un cittadino nigeriano di 35 anni al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza. L’uomo, appena uscito dalla Casa Circondariale di Benevento dopo aver scontato otto anni di reclusione, è stato trattenuto perché la sua domanda di protezione internazionale è stata respinta. L’azione si colloca nel quadro delle procedure di rimpatrio forzato previste dalla normativa vigente per gli stranieri privi di status legale. Il Questore di Benevento ha firmato l’ordine di trasferimento immediato verso il centro di detenzione amministrativa. Non si tratta di una semplice liberazione, ma dell’inizio di un nuovo iter burocratico e giudiziario legato alla sua posizione irregolare sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

