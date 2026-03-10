300g di cocaina lanciati in giardino | arrestato

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Barcellona Pozzo di Gotto dopo aver tentato di nascondere circa 300 grammi di cocaina, lanciandoli in un giardino durante un controllo di polizia. La sostanza stupefacente è stata recuperata dagli agenti sul luogo, e l’uomo è stato portato in centrale in attesa di ulteriori accertamenti. Nessun’altra persona è coinvolta nell’episodio.

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Barcellona Pozzo di Gotto dopo aver tentato di occultare circa 300 grammi di cocaina lanciandoli in un giardino durante un controllo di polizia. L'incidente si è verificato lunedì 9 marzo 2026, quando il conducente ha cercato di scappare da un blocco stradale per poi disfarsi del droghe sotto gli occhi degli agenti. La sequenza degli eventi ha avuto inizio con un veicolo che procedeva in modo anomalo e a velocità sostenuta nelle strade della zona. Gli agenti del commissariato locale hanno intimato l'alt al conducente, il quale ha continuato la marcia per alcune centinaia di metri prima di fermarsi nello spiazzo antistante il mercato ortofrutticolo.

