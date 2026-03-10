24 mesi di attesa | la diagnosi genetica finalmente pronta

Una giovane donna di 22 anni di Palermo attende da quasi due anni i risultati di un esame genetico importante per la sua salute. La diagnosi, richiesta per approfondire una condizione clinica, non è ancora disponibile dopo 24 mesi di attesa. La paziente ha seguito le procedure e ha ripetuto i controlli, ma i risultati non sono stati ancora consegnati.

Una giovane donna di 22 anni a Palermo attende da quasi ventiquattro mesi i risultati di un esame genetico fondamentale per la sua salute. La paziente, affetta da epilessia e patologie autoimmuni complesse, non può ricevere una terapia mirata senza questa diagnosi definitiva. L'ospedale Cervello ha confermato che i referti sono pronti al ritiro, spiegando il ritardo con la complessità delle analisi richieste. La situazione si è aggravata nel tempo: dalla data della visita specialistica avvenuta a maggio del 2024, sono trascorsi oltre diciotto mesi senza risposte certe. Mentre la madre denunciava l'assenza di comunicazioni chiare, la struttura sanitaria ha dovuto gestire procedure di validazione lunghe e obbligatorie.