22 e 23 marzo | il voto che separa giudici da pubblici

Il 22 e 23 marzo 2026, in Italia, si terrà una consultazione elettorale che coinvolgerà giudici e cittadini. Le date segnano un momento chiave per il sistema giudiziario, con elezioni che determineranno il nuovo assetto della magistratura. La partecipazione è aperta e il voto si svolgerà in tutta Italia. La consultazione si svolge in due giornate consecutive.

Domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026 l’Italia si prepara a una consultazione fondamentale che ridefinirà l’architettura stessa della magistratura. Il quesito riguarda la separazione netta tra giudici e pubblici ministeri, trasformando due ruoli attualmente inseriti nello stesso ordine professionale in carriere distinte fin dall’ingresso. Questa decisione costituzionale non modifica singoli processi, ma cambia il modello di giustizia nazionale senza bisogno di un quorum per essere valida. La scelta del cittadino determinerà se mantenere l’attuale sistema unitario o istituire percorsi professionali completamente autonomi giudica e chi accusa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

