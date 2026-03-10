2026 | 6 donne uccise La violenza che non si ferma

Nel 2026, sei donne sono state vittime di omicidi che hanno attirato l’attenzione dei media. La cronaca di quest’anno riporta episodi di violenza che hanno portato alla morte di queste donne, lasciando dietro di sé vite distrutte e famiglie sconvolte. Le notizie si succedono senza sosta, evidenziando come la violenza continui a essere un problema ancora irrisolto.

La cronaca del 2026 registra una serie di tragedie che hanno segnato l'anno, trasformando statistiche fredde in storie di vite spezzate. Dai casi di violenza domestica ai femminicidi legati a interessi economici, ogni evento rivela un pattern allarmante di aggressività maschile verso le donne. Zoe Trinchero è stata gettata viva in un canale dopo la confessione del giovane arrestato, mentre Maria Assunta Currà ha trovato la morte rientrando a casa dopo la separazione dal marito. Questi nomi non sono semplici cifre ma rappresentano realtà dolorose che richiedono attenzione costante. I Volti della Violenza: Storie e Circostanze. Luigia Rossi, una donna di 78 anni, è stata colpita alla testa con un'accetta dal proprio coniuge, il quale successivamente ha deciso di togliersi la vita.