2025 | i centri commerciali resistono la salute sale

I centri commerciali italiani hanno concluso il 2025 con risultati stabili, confermando una tendenza di mantenimento rispetto all’anno precedente. La situazione si mantiene invariata rispetto al 2024, senza variazioni significative nelle aperture o chiusure. I dati ufficiali indicano che il settore ha resistito alle sfide degli ultimi anni, e la salute generale del comparto sembra aver migliorato rispetto a periodi precedenti.

I centri commerciali italiani hanno chiuso il 2025 con un andamento stabile, in linea con i risultati del 2024. L’Osservatorio Cncc, sviluppato con EY, conferma una tenuta delle vendite nonostante la prudenza dei consumatori. Mentre settori come cura della persona e salute crescono, l’elettronica di consumo registra un calo. L’analisi dei dati rivela che quasi la metà dei retailer prevede per il 2026 una crescita moderata, mentre gli altri puntano sulla stabilità. La strategia si sposta verso l’ampliamento fisico nei centri commerciali e nelle vie servite dal trasporto pubblico. Il modello ibrido click & collect guadagna terreno tra le priorità operative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Temi più discussi: Centri commerciali in Italia nel 2025: vendite stabili e fiducia dei retailer; Osservatorio EY-CNCC: nel 2025 i centri commerciali confermano la loro solidità, con vendite e affluenze stabili. Positivo il sentiment degli operatori; Osservatorio EY-CNCC: centri commerciali italiani solidi nel 2025; Centri commerciali, 2025 stabile dai dati Cncc e Cbre. Il confronto europeo, il caso Spagna.

