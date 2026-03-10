20 sensori a Napoli | clima e salute in tempo reale

A Napoli sono stati installati venti sensori per monitorare in tempo reale le condizioni del clima e della salute. La collaborazione tra enti di ricerca e istituzioni pubbliche mira a raccogliere dati utili per analizzare l’andamento ambientale e sanitario della città. I dispositivi sono distribuiti in diverse zone del centro urbano e trasmettono informazioni costantemente aggiornate.

Nel cuore pulsante della Campania, una collaborazione scientifica sta per trasformare la città in un laboratorio a cielo aperto. L'Università di Berna e il Comune di Napoli hanno siglato una convenzione per installare 20 sensori sperimentali sui pali dell'illuminazione pubblica. Questa rete di misurazione, attiva per nove mesi, integrerà i dati climatici con le analisi sull'inquinamento atmosferico nell'ambito del progetto internazionale healthRiskAdapt. Non si tratta di un semplice monitoraggio meteo, ma di un'indagine profonda sulle correlazioni tra cambiamento climatico e rischi per la salute umana. I dati raccolti verranno trasferiti in tempo reale tramite una rete open-source, offrendo al territorio partenopeo strumenti concreti per la pianificazione della transizione ecologica senza costi aggiuntivi per l'amministrazione comunale.